½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¶¯¤á¤Î¥«¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢ÆüÃæ³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÆâÅÄ¡£½ë¤µÂÐºö¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤Æü»±¤È¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¡¼¤ê¤ª