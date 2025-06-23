¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï6·î19Æü¡¢10¡Á60Âå¤ÎÃËÀ­800¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö´À¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ÈÂÎÌÓ¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢5·î16¡Á20Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡üÂÎÌÓ¤Ë¤è¤ë¡Ö´À¥à¥ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ï52.7¡óÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢ÂÎÌÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç´À¥à¥ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¡Ê13.1¡ó¡Ë¤È¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê39.6¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤¬52.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ÃËÀ­¤¬ÂÎÌÓ¥±¥¢