ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï23Æü¡¢ÅÔÄ£¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë´Ø¤·¡ÖÅÔÌ±¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤­¤¿¤Î¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£