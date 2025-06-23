ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢24Æü¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÐÀÊ¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢³°Í·¼«ÂÎ¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ø·¸¹ñ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿NATO³Æ¹ñ¤ÈÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î4¥«¹ñ¡ÊIP4¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Îµ¡²ñ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã