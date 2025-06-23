¡ÚAmazon¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊ ÈÎÇäºÆ³«¡Û 6·î23Æü ºÆ³« Amazon¤Ë¤Æ¡¢BANDAI SPIRITS¤Î¡Ö30MM¡ßAC6¡×¥³¥é¥Ü¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬ÈÎÇäºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æµ­ºÜ¤¹¤ë¡£ (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware. Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019