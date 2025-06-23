¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹13-7¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º(ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬8²ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤Î°ìËë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë1ÈÖÅê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢1²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é9ÈÖ¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥é¥È¥ì¥Ã¥¸Åê¼ê¤Î153¥­¥í