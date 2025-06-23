¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡ÛÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤È½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤¬6·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü7·î¥¯¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¹çÆ±²ñ¸«¡Ötv asahi DRAMA FES 2025 Summer¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È½¸·ë¢¡ºØÆ£¹©¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤È¡ÖÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡×¥È¡¼¥¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü7·î¥¯¡¼¥ë¤Î3¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú½Ð