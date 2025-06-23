Ãæ¹ñÅìËÌÉôÎËÇ«¾ÊÂçÏ¢»Ô¤Ç20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025³¤¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÂç²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯½é°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÏµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÁíÈ¯ÅÅÎÌ¤ËÀê¤á¤ëÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÎÌ¤Î³ä¹ç¤¬12¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦³¤¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾¡×¤È¡ÖÀ¤³¦É÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êó¹ð¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î³¤¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤¬230¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿¼³¤±óÍÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÀ®Ä¹