¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2019Ç¯°ÊÍè¡¢12µåÃÄºÇÂ¿¤Î9ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¡Ê¾¡Î¨1°Ì¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï²ÐÍËÆü¤ÎÍ­¸¶¹ÒÊ¿¤«¤é6Åê¼ê¤¬¤­¤Ã¤Á¤ê¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤­¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ã¤¦¥×¥é¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê3½µ´Ö¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤­¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²ÐÍËÍ­¸¶¡¢¿åÍËÁ°ÅÄ½ã¡¢ÌÚÍËÂç´ØÍ§