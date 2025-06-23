ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤«¤éÂè5»Ò½Ð»º»þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ù±º¤ÈÄÔ¤Ï2007Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¡¢13Ç¯¤ËÂè3»ÒÃË»ù¡¢18Ç¯¤ËÂè4»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯3·î3Æü¤Ë¤ÏÄÔ¤ÎÂè5»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡¢4·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢À­ÊÌ¤Ï½÷»ù¤À¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²£ß·²Æ»Ò¤«¤é¡Ö5¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢¤ª»Å»ö¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹