£²£²Æü¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥­¥å¥ê¥¯¥Ð¥¨¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹Ðü²Ú¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë¡£¡Ê¥¢¥¹¥¿¥Ê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÝÖÇî¸Å¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¢¥¹¥¿¥Ê6·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·²Ú¼Ò¤ÎÐü²Ú¡Ê¤Õ¡¦¤«¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï22Æü¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥¢¥¹¥¿¥Ê¤ÇÆ±¹ñ¤Î¥­¥å¥ê¥¯¥Ð¥¨¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤È¶¨ÎÏ¶¨Äê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£