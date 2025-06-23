£²£²Æü¡¢²Æµ¨¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¹ñ²È¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅ·ÄÅ¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍûÁ³¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ6·î23Æü¡ÛÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè16²ó¥Ë¥å¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê2025²Æµ¨¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤¬24¡Á26Æü¡¢Ãæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅ¹ñ²È¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£90Í¾¤ê¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó1800¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½àÈ÷ºî¶È¤Ï´û¤Ë´°Î»¤·¤¿¡££²£²Æü¡¢¹ñ²È¥¨¥­¥·¥Ó¥·