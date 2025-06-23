Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²­±ÊÎÉÉôÅç¡¦ÏÂÇñÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ç¡¢2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°ÅÐ»ÖÏ¯¤µ¤ó¤Ë23ÆüÄ«¡¢ÅöÁª¾Ú½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »°¤Ä¤É¤â¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÇñÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢2020É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸½¿¦¤ÎÁ°ÅÐ»ÖÏ¯¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¿Í2¿Í¤òÀ©¤·2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 23ÆüÄ«¡¢ÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Á°¤µ¤ó¤ÏÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ (2´üÌÜ¤ÎÅöÁª Á°ÅÐ»ÖÏ¯»á)¡Ö2´üÌÜ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¢¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÄ®¤ÎÎÏ¤äÍ½»»¤ò»È¤Ã¤Æ¹¬