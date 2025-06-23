¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï23Æü¡¢¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æþ¹¾Å°¥³¡¼¥Á¤¬¸åÇ¤¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Æü¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ù¿¹»á¤Ï2012Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥æ¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢23Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¿å¸Í¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¿·³ã¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤â¡¢³«Ëë8»î¹çÌ¤¾¡Íø¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£·î15Æü¤Î»ÄÎ±Áè¤¤Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢Æ±21Æü¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤Ï2