ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï20Æü¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤¬¡ÈÌµ²óÅú²ñ¸«¡É¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤ÎX¤è¤ê¡Ë¡Ú²èÁü¡Û»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀ¤³¦¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡×HP¡¢23ÆüÃë»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ñÊ¬»á¤Î»Ñ¤¬¡Ä¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤··ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2025Ç¯6·î20Æü¡¢Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³