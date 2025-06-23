¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»²´ÑÆü¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤àÀÐÀîÍü²Ú¡Ê2Ëç¡ËÀÐÀî¤¬¡ÖÀèÆü»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÀÐÀî¤¬¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý