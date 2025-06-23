Æá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤Ë¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ê¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ê¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£2025Ç¯½Õ¡¢Æá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤Î¡È¥ê¥¹¤Î¿¹¡É¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¤òÊü¤·»ô¤¤¤Ë¤¹¤ë¡È¥ê¥¹¤Î¿¹¡É¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ê¥¹Ìó30É¤¤¬¿¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¼«Í³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10É¤¤Û¤É¤Î¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢²¿É¤À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤Î¿ô¤Ç¤·¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤í¤Ï¤ªÊì