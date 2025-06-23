¤­¤ç¤¦¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¤¡¢·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤ÏÁ°Àþ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÆîÉôÃæ¿´¤ËÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤Ë¶á¤¤ËÌÉô¤Ç¤Ï±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¤­¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û»¥ËÚ¡§28¡î¶üÏ©¡§24¡îÀÄ¿¹¡§25¡îÀ¹²¬¡§27¡îÀçÂæ¡§30¡î¿·³ã¡§27¡îÄ¹Ìî¡§23¡î¶âÂô¡§