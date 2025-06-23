¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡Û7·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºØÆ£¹©¤È±ÊÈøÍ®Çµ¤¬6·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü7·î¥¯¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¹çÆ±²ñ¸«¡Ötv asahi DRAMA FES 2025 Summer¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¤é¥Æ¥ìÄ«¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È½¸·ë¢¡ºØÆ£¹©¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü7·î¥¯¡¼¥ë¤Î3¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿