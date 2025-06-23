´Ú¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤¬¡¢·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤Ë¹©¾ì¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´Ú¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¡ÖKoMiCo¡×ÆüËÜË¡¿Í¤¬·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤Ë¹©¾ì¿·Àß¤Ø30¿Í¤ò¸ÛÍÑÍ½Äê ·§ËÜ¸©¤ä¶ÌÌ¾»Ô¤ÈÎ©ÃÏ¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¡Ö¥¿¥ß¥³·§ËÜ¡×¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥¿¥ß¥³·§ËÜ¡×¤ÏÂæÏÑ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤âµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¡ÖKoMiCo¡Ê¥³¥ß¥³¡Ë¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ2025Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ë¶ÌÌ¾»Ô¤Î¹©