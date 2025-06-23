¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËµÓ¤¬¡Ä°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ë7.3Ëü¤¤¤¤¤Í ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ê¤Ï🐝3Y🚀¡Ü1y🎀(@mariharu12)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤ÎÄ«¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ë»¤·¤¯¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·