[£²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥í¥ó¤¬Àè½µ¡¢Æ±¶È¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥È¥é¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¹çÊ»¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Î¾¹Ô¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±²óÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ £Â£Î£Ù¤Ï¾­Íè¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥È¥é¥¹¥È¤ËÀµ¼°¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼è°ú¤Ë