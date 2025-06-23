22Æü¡¢ÂçÄ®»Ô¤Î»³ÎÓ¤Ë¥¿¥±¥Î¥³ºÎ¤ê¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ÃËÀ­2¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì46ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º»Ô¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é ¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¹Ô¤¤·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¸áÁ°6»þ¡£¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿»³ÎÓ¶á¤¯¤ÎÃÏ¶è¤ò»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬¼Ö¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ë¤··Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÂçÄ®»ÔÈ¬ºäÃÏ¶è¤Î»³ÎÓ¤Ë¥¿¥±¥Î¥³¤òºÎ¤ê¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ÃËÀ­2¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÅÚÌÚºî¶È°÷¡¢º´Æ£Âî¼ù¤µ¤ó46ºÐ¤¬´éÌÌ