¤­¤Î¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼ÆüÁ°Æü¤Îº£·î28Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤ÇÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¿·¿Í¤ÇÁ°¹â²¬»ÔµÄ¤Î½ÐÄ®¾ù¸õÊä¡Ê60¡Ë¡¢¸½¿¦¤Î³ÑÅÄÍªµª¸õÊä¡Ê42¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÇÁ°¹â²¬»ÔµÄ¤ÎÃæÀî²ÃÄÅÂå¸õÊä¡Ê57¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£¹â²¬»ÔÌò½ê1³¬¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ30Ê¬¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤êÍ­¸¢¼Ô¤¬°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï»ÔÆâ4¤«½ê¤Ç¤­