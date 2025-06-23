¾»Æ­¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥«¡¼ÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎMAXWIN¤«¤é¼ÖºÜÀðÉ÷µ¡¡ÖK-FAN15¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖK-FAN15¡×Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥­¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¤Ç¤°¤Í¤°¤Í¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç´¬¤­¤Ä¤±¡¢Äß¤ë¤·¡¢¼«Î©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¼«ºß¤ËÀßÃÖ¤¬¤Ç¤­¤ë»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ§¡£ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¸»¤¬Ìµ¤¤¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¤âºÇÂç9»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥àÉô¤Ë¤Ï¡¢ÂÑµ×À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤È³ê¤ê»ß¤á¥·¥ê¥³¡¼¥ó¤Îºà¼Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£BLDC¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢