Áê¼¡¤°ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È6·î13Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤ÎÍ·µº»ÜÀß¤ÇËÉÈÈ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÈï³²¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¡ÈÆÃ¼ìº¾µ½ËÐÌÇ¡É¥Ù¥¹¥ÈÃåÍÑ Í·µº»ÜÀß¤ÇËÉÈÈ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡áÀÅ²¬¡¦¾ÆÄÅ»Ô ¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½ËÐÌÇ¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¤òÃåÍÑ¤·¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÆÄÅ·Ù»¡½ð¤Î·Ù»¡´±¤ä¾ÆÄÅÃÏ¶èËÉÈÈ¶¨²ñ¤ÎËÉÈÈ»ØÆ³°÷¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ ËÉÈÈ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç»È¤¦¥Ù¥¹¥È¤Ï¡¢