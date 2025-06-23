¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤¬23Æü¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¤­¤ç¤ó¤«¤é¡Ö¤µ¤Ã¤­¤«¤é¾®Æ½¤µ¤ó¹¬¤»¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤­¤ç¤ó¤Î²£¤Ê¤Î¤ÇÉÔ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤Þ²Ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤Ã