22Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤¬Âè1ÅÞ¤ËÊÖ¤êºé¤¯°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²áµîºÇÄã¤ÎµÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤¬¡¢Íè·î¹Ô¤ï¤ì¤ë»²±¡Áª¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£Áªµó·ë²Ì¤ËºÇ¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤¹¡£¡Ö»²±¡Áª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÄ¾Á°¤ËÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤È¤·¤Æ2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆÂÐºö¤Ï¥³¥á¾Ã