¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤é¤Ï22Æü¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡Ê¿¿ÌëÃæ¤ÎÅ´¤Ä¤¤¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥¤¥é¥ó¤Î3¤Ä¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¸ß¤¤¤òÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÊÝÍý¤Î¶ÛµÞ²ñ¹ç¤Ï22Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê±øÅÀ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£¹ñºÝË¡¤ÎÌÀÇò¤«¤Ä¿Ó¤À¤·¤¤°ãÈ¿¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¤