¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Ï¡¢Ãº»À°ûÎÁ¡Ö»°¥ÄÌð±ö¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ò¡¢2025Ç¯6·î24Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¶¯Ãº»À¤«¤Ä¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í²­Æì¸©»º¤Î±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç®Ãæ¾ÉÂÐºöÀß·×¡£¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ÎÁÖ²÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß²Ã¤¨¡¢±ö¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¶¯Ãº»À¤«¤Ä¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö»°¥ÄÌð¡×¤ÎÌð±©º¬¤òÂç¤­¤¯¤¢¤·¤é¤¦¡£±ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡Ö²­Æì¤Î³¤±ö¡×¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¡×