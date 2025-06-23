Hiroko Hamada¡ÎÅìµþ£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Á°¾ì¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£²£·±ß£¶£°Á¬°Â¤Î£³Ëü£¸£±£·£µ±ß£¶£³Á¬¤È¡¢Â³Íî¤·¤¿¡£½µËö¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¡¢Çä¤êÍ¥Àª¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ì»þ£³£·£°±ß°Â¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤âÆþ¤ê¡¢Á°¾ì¸åÈ¾¤Ï¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ë¡¿±ß¤¬±ß°Â´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£´£²±ß