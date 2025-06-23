TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£°ûÃã¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÉÁ¤­¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¾ÞÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥»¥¬¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù ¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥óTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×  ¤¯¤¸ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î20Æü(¶â)11:00¡Á7·î25Æü(¶â)23:59²Á³Ê¡§1²ó770±ß(ÀÇ¹þ) + Á÷ÎÁ660±ß (ÀÇ¹þ¡¦½é²ó¹ØÆþ»þ¤Î¤ßÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹) ¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á