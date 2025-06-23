È¾Âµ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é½÷Í¥¤Î²ÏÂ¼²Ö(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£22Æü¤Ë¥í¥±ÃÏ¤Î°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²ÏÂ¼¡£¡Ö»£±Æ¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ñ¾ë¸©ÅÚ±º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¸¶ºî¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ÈÀèÀ¸Êý¤Î´é¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤ÎÈ¾¤½¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È