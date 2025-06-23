Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥³¥á¤ò¤á¤°¤ëÀ¯ºö¤¬ÏÃÂê¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¡¢Á°¹­Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿­Æó»á¡Ê42¡Ë¤Î¡Ö°ã¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Á°Æü22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¤¬ÂåÉ½¤ÎÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô42¿ÍÁ´°÷ÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÅê¹Æ¤ÇÁÒÅÄ»á¤Ï¡Öµ­¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ø¼Áµ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê±þÅú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¾®Àô»á¤ÈÀÐ´Ý»á¤À¤¬¡¢¾®