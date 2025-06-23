¡þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ã¾¾¼¡ÏºÌò¡¦ÃæÅçÊâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê2¡Ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï23Æü¡¢Âè61²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÅçÊâ¡Ê36¡Ë¤¬¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¡¦¼ã¾¾¼¡Ïº¤¬´íÆÆ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£ÃæÅç¤Ë»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Á°²ó¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±éºî¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡Ê2014Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Î±éµ»¤äÉ¾È½¤¬¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ì¤Ç