µð¿Í¤Ï£²£²Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£°¡½£µ¤Çº£µ¨£·ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥»£³°Ì¤«¤é£´°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¸Í¶¿¤Ï£µ²ó£¶°ÂÂÇ¡¢£´»Í»àµå¤Ç£³¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æº£µ¨£¶ÇÔÌÜ¡Ê£²¾¡¡Ë¡£º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤â·è¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤â¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤â¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î?²ñ¸«µñÈÝ?¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¤·¤¿¡Öº£Æü¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬