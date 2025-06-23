µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëºÆÀ¸¤ÎÆ»¤ÎÀÐ´ÝÂåÉ½¡á22Æü¿¼Ìë¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¡¢ÀÐ´Ý¿­Æó¡¦Á°¹­Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤¬ÂåÉ½¤ÎÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ÏÍÊÎ©¤·¤¿42¿ÍÁ´°÷¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¼¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¸øÊç¤Ë¤ÏÀé¿ÍÄ¶¤¬¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¼¨¤µ¤º¡¢ÅÔµÄ¤ÎÇ¤´ü¤ò2´ü8Ç¯¤È¤¹¤ëÂ¿ÁªÀ©¸Â¤Î¤ß¤ò·Ç¤²¤¿¡£