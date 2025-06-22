arrows¥¹¥Þ¥Û»Ë¾åºÇ¹âÀ­Ç½¤òëð¤¦ÂÔË¾¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Öarrows Alpha¡×¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó´ûÊóÄÌ¤ê¡¢Lenovo Group¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥Î¥Ü¡Ë»±²¼¤ÎFCNT¤Ï17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ö2025Ç¯²Æ ¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öarrows¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æarrows»Ë¾åºÇ¹âÀ­Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Öarrows Alpha¡Ê¥¢¥í¡¼¥º ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£arrows Alpha¤Ï¹â