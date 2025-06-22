¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¤¬¡¢2026Ç¯3·î4Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ¸¤­¤ë¤È¤ÏÉ¡¤¯¤½¤¯¤é¤¤¤Î´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²Àè·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò½ä¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥è¡¼¥í¡¼·à¾ì 2025-2026 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼ -BOOGER JOE-¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë12