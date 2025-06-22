º£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¤Ë¤Ï¡¢42¤ÎÁªµó¶è¡¢Äê¿ô127¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿À®°Ê¹ßºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë295¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±ûÀ¯³¦¤ÎÈ¿±þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤òÀê¤á¤ë¡ÈÂè°ì²ñÇÉ¡É¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÀÐÇË¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤À½Ð¸ýÄ´ºº¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¾ðÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¬¡Ö¾ðÀª¤Ï°­¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«