¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¿¥ä¡¼¥Ë³°Áê¤Ï22Æü¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ò¼õ¤±¡Ö·³»öÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ï´í¸±¤Ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£