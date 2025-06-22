·ëº§¸å¤Ë¶¯Ç÷À­¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡¢¤Í¤à¤ê¤Ò¤Ä¤¸¤µ¤ó¡£¤Í¤à¤ê¤Ò¤Ä¤¸¤µ¤ó¤Ï¶¯Ç÷À­¾ã³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¼­¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£²ÈÂ²¤ÎÍý²ò¤äÉÂ±¡¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢¾ã³²¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Í¤à¤ê¤Ò¤Ä¤¸(@_sleep_sheep_)¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¢¡Ø¶¯Ç÷À­¾ã³²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡ÙÂè9ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤«¤Ä¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤Í¤à¤ê¤Ò¤Ä¤¸¤µ¤ó¡£Ìô¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Î¥µ¥Ý&#