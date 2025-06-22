¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àïµð¿Í¡½À¾Éð¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëºòµ¨¿·¿Í²¦º¸ÏÓ¤ÎÀ¾Éð¤ÎÉðÆâ¤¬ÅêÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£2²óÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡ÖË­ÅÄ¡ÊÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤­¤ê¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Í¶¿¤Î148¥­¥íÄ¾µå¤òÃÆ¤­ÊÖ¤·¤Æ±¦µ¾Èô¡£¥×¥í½éÂÇÅÀ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤À¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÂÇÅÀ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥ê¥º¥à¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾¡Íø¤Î¥Ý¥¤¥ó