¡ÚJ1Âè21Àá¡Û(¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä)²£ÉÍFC 0-4(Á°È¾0-3)¹­Åç<ÆÀÅÀ¼Ô>[¹­]ÌÚ²¼¹¯²ð2(17Ê¬¡¢75Ê¬)¡¢²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù(23Ê¬)¡¢¿·°æÄ¾¿Í(39Ê¬)<·Ù¹ð>[²£]¥æ¡¼¥ê¡¦¥é¥é(2Ê¬)¡¢¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹(14Ê¬)[¹­]²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù(45Ê¬+1)¡¢Åì½Ó´õ(72Ê¬)´Ñ½°:10,475¿Í¼ç¿³:¹ÓÌÚÍ§Êå¨§ÌÚ²¼¹¯²ð2È¯¤Î¹­Åç¡¢4-0´°¾¡¤Ç3°ÌÉâ¾å!! ÃæÂ¼ÁðÂÀ4ÀïÏ¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¡¢19ºÐMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤âÉüµ¢Àï¤Ç°µ´¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¨§¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡Ä¡×Éüµ¢Àï¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤Î¹­