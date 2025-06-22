¥Ò¥È¥ê¥¨¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãHITORI-ESCAPE IN THE CUBE¡ä¤ò2026Ç¯2·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢ËÜÆüÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã¥Ò¥È¥ê¥¨ Freaky Friendship Tour 2025¡ä¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë½ªÈ×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ò¥È¥ê¥¨MOBILE SITE¡ÖHITORI-ATELIER¡×¤Ë¤Æ¡¢6·î23Æü12»þ¤è¤êÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇ