¡þ¸òÎ®ÀïDeNA9¡½10¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯6·î22Æü²£ÉÍ¡Ë6ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿DeNA¤Î¥¦¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢3¼ÔÏ¢Â³3µå»°¿¶¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥­¥å¥ì¡¼¥È¡Ê´°Á´¤Ê¡¢·çÅÀ¤Î¤Ê¤¤¡Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤Þ¤º4ÈÖ¡¦»³ËÜ¤ò2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢3µåÌÜ¤Î155¥­¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî¤â156¥­¥íÄ¾µå¤Ç3µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦Æ£²¬¤ò156¥­¥í¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Þ¥­¥å¥ì¡¼¥È¥¤¥Ë