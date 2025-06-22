¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àïºå¿À1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê22Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¸òÎ®Àï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ï12¾¡5ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç2019Ç¯°ÊÍè¡¢9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡Ê¾¡Î¨1°Ì¤ò´Þ¤à¡Ë¡£¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÌá¤ë¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÅö½é¤«¤é¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤â¸Î¾ã¤äÉÔÄ´¤Ç¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÔºß¤Î»î¹ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤â»È¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤Ø¤Ð¤Ã¤Æ