2018Ç¯°ÊÍè¤ÎÊ®²Ð¤ò¤·¤¿Ì¸Åç¡¦¿·Ç³³Ù¤ÎÏ¢Â³Ê®²Ð¤Ï¡¢22Æü¸á¸å5»þ55Ê¬¤ËÄä»ß¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·Ç³³Ù¤Ï¡¢22Æü¸á¸å4»þ37Ê¬¤Ë2018Ç¯6·î°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊ®²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê®±ì¤Ï²Ð¸ý¤«¤é500¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢µÜºê¸©Êý¸þ¤ËÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¤âÏ¢Â³Ê®²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Æü¸á¸å5»þ55Ê¬¤ËÄä»ß¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤Ï¡¢¶áÎÙ¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¤«¤é¡ÖÊ®±ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Î²²«¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢¹ß³¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó