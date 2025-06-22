¡þÂîµå 2025WTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê(6·î17Æü¡Á22Æü¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢)À¤³¦¥é¥ó¥¯25°Ì¡¦ÌÚ¸¶ÈþÍª Áª¼ê¤¬½à·è¾¡¡¦¸µÃæ¹ñÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥«¥ª¤Î¼ë±«ÎèÁª¼ê¤Ë3-1¡Ê11-8¡¢4-11¡¢11-7¡¢11-5¡Ë¤Ç¾¡Íø¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÀÐÞ­àöÁª¼ê¤òÇË¤êÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÌÚ¸¶Áª¼ê¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ç¸µÃæ¹ñÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤ò¤·¤¿¥Þ¥«¥ª¤Î¼ë±«ÎèÁª¼ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµîÂÐÀïÀ®ÀÓ2ÇÔ¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢1¥²¡¼¥àÌÜ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥µ¡¼