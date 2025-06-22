22Æü¸á¸å1»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©²£¼Ç¸÷Ä®¤Î½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ­¡Ê95¡Ë¤Î°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¤È²ÈÂ²¤¬119ÈÖ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÉßÃÏ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£¼Ç¸÷Ä®¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å1»þ¤Ë29.8ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£